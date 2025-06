Criminoso é baleado após perseguição policial na zona oeste de SP

Um criminoso foi baleado após tentar fugir da polícia na zona oeste de São Paulo. Ele dava cobertura a comparsas que invadiram uma casa no Butantã, enquanto monitorava a movimentação na rua de dentro de um carro furtado. Vizinhos perceberam a ação e chamaram a polícia, que prendeu dois ladrões dentro do imóvel. O terceiro envolvido fugiu em alta velocidade e bateu o carro na avenida Francisco Morato. Segundo a polícia, ao sair do veículo, ele estaria armado e acabou sendo baleado. O suspeito permanece internado sob escolta policial.



