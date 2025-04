Criminoso especialista em roubo a bancos é preso após passar um ano foragido

Denis Galdino é conhecido por sua ousadia em assaltos a bancos, tornando-se um dos criminosos mais procurados do Brasil. Em um de seus crimes notórios, ele roubou quase R$ 500 mil de um banco em menos de dez minutos sem disparar um tiro. Após aproximadamente um ano vivendo foragido no Rio de Janeiro, Galdino foi capturado em uma operação policial conjunta. As autoridades continuam investigando se ele é a peça central ou apenas parte de uma rede criminosa mais ampla.



