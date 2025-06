Criminosos dominam rua de Curitiba (PR) e assustam pedestres

Uma operação policial em Curitiba prendeu 60 indivíduos envolvidos no tráfico de drogas, revelando o uso de guichês para a venda rápida de entorpecentes. A ação mobilizou cerca de 400 policiais e resultou no cumprimento de 55 ordens judiciais de busca e apreensão, além de bloqueios financeiros. Traficantes usavam carros para realizar vendas e escondiam drogas em locais estratégicos, dificultando a ação policial. Comerciantes e moradores do centro relatam insegurança crescente, destacando a presença do tráfico e de usuários de drogas nas ruas da região.



