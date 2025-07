Criminosos furtam loja de roupas em São Paulo e levam mais de 200 peças

Dois criminosos assaltaram uma loja de roupas em São Paulo e levaram mais de 200 peças, deixando um prejuízo de pelo menos R$ 20 mil. Os assaltantes passaram mais de uma hora dentro da loja, escolhendo as peças de acordo com o preço. Depois, fugiram com três grandes sacolas em um táxi. Os homens seguem foragidos. A polícia acredita que o crime tenha sido encomendado, já que um dos assaltantes falou por duas vezes durante o roubo com alguém no telefone sobre as peças furtadas.



