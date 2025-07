Criminosos invadem casa em São Paulo após clonar controle remoto do portão da garagem

O controle remoto do portão da garagem de uma casa foi clonado por criminosos que tentavam invadir a residência no Alto de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Eles conseguiram entrar na casa com um veículo e, oito minutos depois, saíram. Na saída, conforme registrado pela câmera de segurança da rua, o controle clonado falhou, e os invasores tiveram que empurrar o portão com a traseira do carro e com a mão, danificando assim o veículo. A família que mora na casa registrou o boletim de ocorrência quando viu as imagens. Os criminosos seguem foragidos.



