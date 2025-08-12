Criminosos invadem garagem de ônibus e furtam peças dos veículos no interior de São Paulo

Um grupo de três criminosos invadiu uma garagem de ônibus em Itapetininga, interior de São Paulo, e furtou diversas peças dos veículos. Os funcionários da empresa de transporte coletivo chegaram ao trabalho no dia seguinte e perceberam a falta do tacógrafo, parte do painel do veículo, de alguns carros. O crime aconteceu na madrugada do mesmo dia. As câmeras de segurança do local gravaram a ação. Além da garagem, o trio chegou a invadir outros comércios e deixou um prejuízo de dezenas de milhares de reais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!