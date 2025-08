Criminosos invadem instituto que acolhe pessoas com deficiência visual e roubam panelas e alimentos

Um grupo de criminosos invadiu um instituto que acolhe pessoas com deficiência visual em Jaraguá, na zona norte de São Paulo. Eles roubaram panelas, comida e tudo o que encontraram pela frente. As câmeras de segurança da rua flagraram o momento em que os três criminosos entram no local, no meio da madrugada. O instituto existe há 15 anos e atende cerca de 50 pessoas por dia, sendo 427 jovens, adultos e idosos com deficiência visual cadastrados. Os criminosos limparam o freezer, que tinha 50 kg de carne, e levaram tudo do armário de panelas, além de uma televisão e outros utensílios.



