Criminosos invadem loja de eletrônicos, rendem casal com criança e roubam produtos em SP

Dois criminosos invadiram uma loja de eletrônicos em São Paulo, renderam o casal proprietário do comércio, que estava com o filho no momento, e roubaram produtos do estabelecimento. Nem mesmo a televisão em que a criança assistia desenho ficou livre dos criminosos. As câmeras de segurança do local flagraram a ação. A dupla foi embora de moto com todas as mercadorias roubadas em um saco plástico, após ter fechado o portão da loja. O prejuízo foi de R$ 6 mil, sendo boa parte de aparelhos de clientes que estavam em conserto. Um boletim de ocorrência foi registrado.



