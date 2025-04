Criminosos invadem minimercado e matam comerciante em rua de Guarulhos (SP)

Um comerciante foi morto por criminosos em Guarulhos (SP). Dois homens de moto andaram pela rua, até que pararam na frente de um minimercado. O garupa desceu, entrou no estabelecimento e matou o dono do comércio, enquanto o parceiro aguardava na moto. Um minuto depois, o garupa subiu correndo no veículo, que acelerou. Foi aí que um vizinho, que ouviu o barulho dos tiros, foi ver o que aconteceu, encontrando João Luiz das Silva ferido. Ele foi atingido por dois tiros, uma ambulância foi acionada, mas já era tarde. A carteira dele foi levada e, por enquanto, o caso é tratado como latrocínio. No entanto, a polícia não descarta outras hipóteses.



