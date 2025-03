Criminosos invadem residência após usarem tecnologia para clonar controle do portão

A casa de uma família foi invadida por criminosos em São Paulo, depois que os residentes viajaram para curtir o feriado. Os bandidos usaram a tecnologia para burlar o sistema de segurança e o portão eletrônico. Eles clonaram o controle do portão e entraram com o carro na garagem. Os criminosos roubaram tudo o que conseguiram e a família, quando voltou para casa, encontrou o local revirado.



