Criminosos montam barricada para impedir operação policial na zona norte do Rio

Criminosos montaram uma barricada para impedir o trabalho da polícia na comunidade do Quitumbo, na zona norte do Rio de Janeiro. A ação foi ordenada por traficantes, após uma operação policial que tinha com o objetivo identificar centrais de atendimento clandestinas utilizadas pelo crime organizado. Na comunidade, a polícia apreendeu drogas, celulares, cargas roubadas, peças de fuzil e anotações do tráfico.