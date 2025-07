Criminosos roubam carro e ferramentas de gesseiro e deixam prejuízo de R$ 60 mil, em São Paulo

Câmeras de segurança flagraram criminosos roubando o carro e as ferramentas do gesseiro Osmar Gonçalves, de 42 anos, em São Paulo. O crime aconteceu próximo ao aniversário de Osmar, que teve um prejuízo de R$ 60 mil e ainda não consegue trabalhar. Os criminosos roubaram o carro dele na Freguesia do Ó, zona norte da capital paulista, enquanto Osmar trabalhava em uma empresa de confecções. Confira os detalhes do caso na reportagem.



