Criminosos roubam dinheiro de vítimas na rua com maquininhas de cartão por aproximação

O roubo com maquininhas de cartões por aproximação tem se popularizado entre os criminosos e golpistas nas vias públicas de São Paulo. O golpe consiste na prática simples de andar nas ruas, nos ônibus ou metrôs, com uma maquininha de cartão, e ir aproximando-a dos bolsos e carteiras das pessoas para tentar cobrar altos valores de dinheiro da conta bancária das vítimas. O Balanço Geral ouviu um especialista no assunto, que indicou uma capinha protetora ao cartão, feita de fita adesiva e papel alumínio. Esta capa corta a radiofrequência responsável por efetivar os pagamentos por aproximação. Dessa forma, as pessoas podem evitar ser vítimas do golpe.



