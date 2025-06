Criminosos utilizam alicate para arrombar portões de condomínios em São Paulo

Alicates têm sido utilizados por criminosos no arrombamento de portões de condomínios na região metropolitana de São Paulo. As câmeras de segurança de um local gravaram a ação dos suspeitos em São Bernardo do Campo. Os criminosos chegaram em duas motos, com dois ocupantes cada, estouraram a tranca do portão do condomínio e roubaram utensílios de motociclismo. Confira na reportagem.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!