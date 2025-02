A Defesa Civil emitiu um alerta de calor intenso em todo o território paulista. A capital deve ser atingida por temporais nesta terça-feira (18), que podem provocar alagamentos. As temperaturas podem chegar aos 38ºC, com sensação que ultrapassa os 40ºC.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!