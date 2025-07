Delegado diz que namorada de jovem que matou os pais planejava matar a mãe com ajuda dele

Um dos investigadores do caso do menino de 14 anos que matou os pais e o irmão de 3 anos em Comendador Venâncio, no Rio de Janeiro, concedeu uma entrevista à imprensa. De acordo com o delegado, a próxima vítima seria a mãe da menina de 15 anos com quem o adolescente que cometeu os assassinatos tinha uma relação virtual. Os indícios dessa afirmação, segundo ele, são mensagens que foram encontradas pela polícia na apreensão do celular da adolescente, em que ela pedia para o jovem levar a arma do pai para a casa dela, em Mato Grosso.



