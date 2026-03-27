Dentes falsos de candidata a Miss Tailândia caem durante apresentação

As próteses dentárias da modelo Kamolwan Chanago caíram durante uma apresentação no concurso Miss Grand Tailândia. Imediatamente, ela se virou para trás e conseguiu reencaixar os dentes falsos. O uso de próteses dentarias é comum para garantir dentes alinhados e um sorriso perfeito em competições de Miss.

Concursos desse tipo foram criados para premiar a mulher mais bonita de uma cidade, um estado, um país ou do universo. Mas eles também criam padrões de beleza, onde uma mulher natural pode não ser a candidata ideal para ganhar o título.

Idê Guimaraes, de 83 anos, ganhou recentemente o Miss Lady Universo. Ela garante que nunca fez nenhuma cirurgia plástica ou qualquer tipo de intervenção estética. Para a modelo, a beleza natural é a coisa mais importante em um concurso.

A primeira Miss Brasil foi a modelo Martha Rocha, há 72 anos. Na competição do Miss Universo, ela ficou em segundo lugar, mas se tornou referência de beleza mundial. A atriz e modelo Vera Fischer também entrou na disputa. Há 57 anos, ela foi coroada Miss Brasil, sem mexer em nada no rosto e no corpo. Hoje, aos 74 anos, ela garante que nunca fez nenhuma cirurgia plástica.