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Balanço Geral

Dentes falsos de candidata a Miss Tailândia caem durante apresentação

Kamolwan Chanago imediatamente se virou para trás e conseguiu reencaixar a prótese dentária

Balanço Geral|Do R7

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As próteses dentárias da modelo Kamolwan Chanago caíram durante uma apresentação no concurso Miss Grand Tailândia. Imediatamente, ela se virou para trás e conseguiu reencaixar os dentes falsos. O uso de próteses dentarias é comum para garantir dentes alinhados e um sorriso perfeito em competições de Miss.


Concursos desse tipo foram criados para premiar a mulher mais bonita de uma cidade, um estado, um país ou do universo. Mas eles também criam padrões de beleza, onde uma mulher natural pode não ser a candidata ideal para ganhar o título.


Idê Guimaraes, de 83 anos, ganhou recentemente o Miss Lady Universo. Ela garante que nunca fez nenhuma cirurgia plástica ou qualquer tipo de intervenção estética. Para a modelo, a beleza natural é a coisa mais importante em um concurso.


A primeira Miss Brasil foi a modelo Martha Rocha, há 72 anos. Na competição do Miss Universo, ela ficou em segundo lugar, mas se tornou referência de beleza mundial. A atriz e modelo Vera Fischer também entrou na disputa. Há 57 anos, ela foi coroada Miss Brasil, sem mexer em nada no rosto e no corpo. Hoje, aos 74 anos, ela garante que nunca fez nenhuma cirurgia plástica.


Muitas candidatas alegam que mudanças são necessárias para se colocaram em um lugar de destaque na premiação. A modelo Mary Sickler, de 22 anos, foi diagnosticada com alopecia, uma condição que faz os cabelos caírem, e precisou usar perucas nas passarelas por anos.

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