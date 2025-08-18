Dentista que envenenou esposa para ficar com amante é condenado à prisão perpétua nos EUA

O dentista que envenenou e matou a própria esposa para ficar com a amante, nos Estados Unidos, foi condenado à pena de prisão perpétua. O homem tinha o costume de preparar uma bebida todas as manhãs para a mulher, antes dela sair de casa. No entanto, aos poucos, ele passou a colocar pequenas doses de veneno nas bebidas. O renomado dentista é pai de seis meninas. A esposa era a mãe das filhas.



