Dentista sai para entregar prótese e desaparece em Itu, no interior de São Paulo

O dentista Christian Eduardo Corsi, de 37 anos, desapareceu no último sábado (19) após realizar a entrega de moldes para próteses dentárias em Itu, no interior de São Paulo . Ele foi visto pela última vez deixando as clínicas. Desde então, seu paradeiro é desconhecido.

No dia do desaparecimento, Christian saiu de casa por volta das 14h vestindo bermuda e camiseta azul. Guimar Corsi, mãe do dentista, contou que ele estava nervoso e que teria passado mal. A família afirmou que ele não tinha motivos para fugir e não sabe se ele era alvo de ameaças.

As câmeras de segurança registraram as últimas ações conhecidas de Christian, mostrando a entrega dos moldes. Segundo informações, o carro do dentista foi visto em Indaiatuba e Salto, cidades vizinhas de Itu.