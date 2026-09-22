Dentista sai para entregar prótese e desaparece em Itu, no interior de São Paulo
Segundo informações, o carro de Christian Eduardo foi visto em Indaiatuba e Salto, cidades vizinhas de Itu
O dentista Christian Eduardo Corsi, de 37 anos, desapareceu no último sábado (19) após realizar a entrega de moldes para próteses dentárias em Itu, no interior de São Paulo. Ele foi visto pela última vez deixando as clínicas. Desde então, seu paradeiro é desconhecido.
No dia do desaparecimento, Christian saiu de casa por volta das 14h vestindo bermuda e camiseta azul. Guimar Corsi, mãe do dentista, contou que ele estava nervoso e que teria passado mal. A família afirmou que ele não tinha motivos para fugir e não sabe se ele era alvo de ameaças.
As câmeras de segurança registraram as últimas ações conhecidas de Christian, mostrando a entrega dos moldes. Segundo informações, o carro do dentista foi visto em Indaiatuba e Salto, cidades vizinhas de Itu.
Um boletim de ocorrência foi registrado, e a família continua em busca de respostas, utilizando as redes sociais, visitando hospitais e delegacias. As investigações prosseguem na tentativa de localizar o dentista.
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