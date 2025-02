Dentro da Notícia: Acidente de trânsito termina em furto de chaves

Um acidente de trânsito em um cruzamento de São Bernardo do Campo, ABC paulista, envolveu uma mulher dirigindo um carro branco que colidiu com outro veículo. Após o acidente, a discussão esquentou, e a motorista do carro branco desceu, pegando as chaves da condutora de 61 anos antes de partir. O caso está sendo investigado pela polícia como possível crime de furto.