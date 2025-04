Dentro da Notícia: Casal é assaltado por falso entregador em São Paulo

Um casal foi assaltado por um criminoso com mochila de entregador na frente de um condomínio em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. O roubo aconteceu na Rua Alves Guimarães e o jovem casal ficou sem reação. As imagens da câmera de segurança mostram que o criminoso ainda fica alguns segundos ameaçando as vítimas e depois vai embora.



