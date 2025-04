Dentro da Notícia: Criminoso quebra vidro de carro para roubar celular na zona sul de São Paulo

Um criminoso aproveitou o trânsito congestionado para quebrar o vidro de um carro e roubar o celular do motorista no bairro Jardim Previdência, na zona sul de São Paulo. Segundo a polícia, o criminoso, que agiu a pé, devia ter informações privilegiadas, repassadas por comparsas que ficavam analisando os carros que passavam em um ponto anterior.



