Dentro da Notícia: Jovem é assaltada enquanto passeava com o cachorro em Diadema (SP)

Uma mulher passeava com seu cachorro em Diadema (SP), quando foi atacada por dois homens. Eles tentaram roubar seu celular e um deles a atropelou ao fugir. Apesar do susto e de pedir socorro, a vítima não soltou o cachorro, que permaneceu ao seu lado. Os criminosos estão sendo procurados pela polícia, que solicita informações sobre os suspeitos pelo telefone 190.



