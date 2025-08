Dentro da Notícia: Motorista foge após furar semáforo e bater em carro de coleta de recicláveis

Quatro jovens que voltavam de uma festa se envolveram em um acidente no Itaim Bibi, bairro nobre da zona sul de São Paulo. O carro em que estavam colidiu com um veículo de coleta de recicláveis. O motorista fugiu do local e deixou os amigos feridos para trás. Câmeras de segurança registraram o momento em que o carro preto avança o sinal vermelho em alta velocidade e bate com a lateral na frente do caminhão de coleta.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!