Desafio dos Infláveis: Estrelas do esporte se enfrentam em circuito emocionante

O Paulistão 2025 tem início nesta quarta-feira (15). A RECORD transmite às 21h30 o duelo entre Palmeiras x Portuguesa, válido pela primeira rodada do campeonato. Porém, no Balanço Geral a competição começou antes! O comentarista esportivo Maurício Noriega, o ex-árbitro de futebol Sálvio Spínola e o repórter de campo Jean Brandão participaram do Desafio dos Infláveis. Comandada por Reinaldo Gottino, a atividade exigiu foco, concentração, força e muito equilíbrio dos participantes. Confira!