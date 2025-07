Dez ônibus são tomados e usados como barricada por criminosos no Rio de Janeiro

Dez ônibus foram tomados e utilizados como barricada na avenida Ministro Edgar Romero, no Rio de Janeiro. A manifestação resultou na suspensão dos serviços do BRT. A Polícia Militar realiza uma operação na comunidade da Serrinha em Madureira. Os bandidos bloquearam a passagem para dificultar a ação policial.



