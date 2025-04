Discussão sobre dívida termina em morte no interior paulista

Um homem que devia R$ 80 mil a um borracheiro invadiu a casa dele e atirou contra sua esposa, que morreu no local. Armado com uma faca e uma pistola, o agressor foi surpreendido pela reação do borracheiro, que, mesmo ferido, conseguiu tomar a arma e matar o atacante. O borracheiro gravou um áudio relatando o ocorrido pouco antes de desmaiar. A polícia investiga o caso.



