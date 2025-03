Disputa por garota termina com duas mortes durante festa na Grande São Paulo

Uma festa para comemorar o aniversário da cidade de Poá, na Grande São Paulo, terminou em tragédia. Dois jovens discutiram por causa de uma garota e um deles, Thiago Marcolino, foi atingido com um tiro no peito. Ele morreu ao dar entrada no hospital. O atirador, Bruno Lopes, de 21 anos, tentou fugir, mas foi impedido, retirado do carro e linchado no meio da rua. Ele morreu no local após os agressores impedirem que ele fosse socorrido.



