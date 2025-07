Doc Investigação mostra entrevista exclusiva com assassino de jogador Daniel, nesta segunda (21)

O programa Doc Investigação vai exibir uma entrevista exclusiva com Edson Brites, condenado pelo assassinato do jogador de futebol Daniel, que aconteceu em 2018. O programa apresentado por Thais Furlan vai ao ar nesta segunda-feira (21) às 22h45. A ex-esposa de Edson Brites também conversou com a repórter Thais Furlan e deu detalhes sobre as acusações de violência sexual do condenado. Não perca!



