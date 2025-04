Dono de carro que desceu rua desgovernado e quase causou acidente envia vídeo para o Balanço Geral

Kalil, um motorista de Jundiaí (SP), compartilhou um vídeo relatando um incidente onde seu carro desceu uma rua desgovernado após esquecer de puxar o freio de mão. Enquanto ajustava a suspensão do veículo na frente de uma barbearia onde era cliente, o carro começou a se mover. Kalil correu atrás e conseguiu parar o veículo no meio de um cruzamento movimentado. Ele destacou a importância de sempre lembrar do freio de mão em situações de manutenção.



