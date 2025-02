Dono de lavanderia é levado para hospital após incêndio em prédio comercial no centro de SP

Um incêndio atingiu um prédio comercial no centro de São Paulo na manhã desta sexta-feira (24). O fogo começou em lavanderia por volta das 5h50 e se espalhou rapidamente. O proprietário do estabelecimento inalou fumaça e precisou de atendimento hospitalar, mas está se recuperando. Os bombeiros controlaram o incêndio, mas continuaram no local para garantir que o fogo não recomece. A Defesa Civil foi acionada para avaliar a segurança e possíveis reformas no prédio.