Duas mulheres são baleadas após criminosos invadirem casa onde família se preparava para comemoração

Duas mulheres foram baleadas após criminosos invadirem a casa onde uma família se preparava para sair para uma comemoração. Os bandidos forçaram uma porta para entrar na residência, que fica em São Miguel Paulista, na zona leste de SP. Nela, estavam pai, mãe, três filhas e a avó. O pai encontrou os quatro integrantes da quadrilha na casa. Houve luta corporal e duas mulheres, mãe e filha, acabaram atingidas por disparos feitos pelos criminosos. Dahila Melhem El Harati, de 23 anos, foi atingida na região do olho. A mãe Jolie Hassam El Harati levou um tiro no abdômen. As duas foram levadas para o hospital e estão fora de perigo. O helicóptero da Polícia Militar foi acionado para atender a ocorrência e agentes acabaram trocando tiros com dois suspeitos. Eles foram baleados e, com eles, duas armas foram apreendidas. Wilker Sales Conceição de Jesus, de 20 anos, morreu. Carlos Fernando de Souza, de 27, foi socorrido e preso. Kaique Fernando de Souza Matos foi outro assaltante encontrado e detido.