Duas mulheres são violentadas na mesma região da zona leste de São Paulo em uma semana

Duas mulheres foram violentadas na mesma região, no bairro Cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo, no intervalo de uma semana. A polícia investiga a possibilidade de o mesmo agressor ter acometido as duas vítimas. Uma das mulheres violentadas foi ao local combinado após ter sido supostamente contratada para fazer uma faxina, por um homem chamado Juninho. A vítima foi levada a uma escola e abusada sexualmente dentro dela. A polícia tenta identificar o suspeito para poder prendê-lo.



