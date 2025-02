Duas pessoas morrem após serem atropeladas por motorista sem habilitação na zona sul de SP

Uma motorista sem habilitação perdeu o controle do carro e atropelou três pedestres que caminhavam na calçada na zona sul de SP. Duas das vítimas morreram. Rosângela Barbosa dos Santos, de 47 anos, foi arremessada contra um muro e socorrida, mas não resistiu após sete dias na UTI. Jovino Diamantino Gomes da Silva, de 43 anos, morreu no local. A motorista foi liberada após depoimento, gerando indignação entre as famílias.