Dupla é presa suspeita de integrar quadrilha especializada em invasões

Foram apreendidos objetos roubados, incluindo joias, calçados, celulares, bonés, bolsas e uma arma de airsoft

Balanço Geral|Do R7

Dois suspeitos foram presos pela polícia na zona norte de São Paulo. Especializados em invasões a residências, eles foram detidos após arrombarem uma casa no bairro de Santana, em uma rua tranquila e de pouco movimento, sem testemunhas na hora da invasão. Vizinhos ouviram barulhos e acionaram a polícia, que chegou rapidamente e prendeu dois dos criminosos, enquanto outros dois fugiram. Foram apreendidos objetos roubados, incluindo joias, calçados, celulares, bonés, bolsas e uma arma de airsoft.

