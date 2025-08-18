Dupla é presa suspeita de integrar quadrilha especializada em invasões

Dois suspeitos foram presos pela polícia na zona norte de São Paulo. Especializados em invasões a residências, eles foram detidos após arrombarem uma casa no bairro de Santana, em uma rua tranquila e de pouco movimento, sem testemunhas na hora da invasão. Vizinhos ouviram barulhos e acionaram a polícia, que chegou rapidamente e prendeu dois dos criminosos, enquanto outros dois fugiram. Foram apreendidos objetos roubados, incluindo joias, calçados, celulares, bonés, bolsas e uma arma de airsoft.



