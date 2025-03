‘Ela nunca aparentou nada de estranho’, comenta amiga de Vitória, última a vê-la antes do sumiço

Vitória Regina de Souza, de 17 anos, foi encontrada morta em uma região de mata em Cajamar (SP) após ficar sete dias desaparecida. Amanda Santos, uma amiga íntima e colega de trabalho da jovem, conversou com o Balanço Geral. Ela foi a última pessoa a ver Vitória antes do desaparecimento. Amanda disse que a adolescente aparentava estar triste, mas nada que levantasse suspeitas de que ela estaria correndo perigo. A amiga ainda confirmou que “a Vitória sempre foi uma menina muito doce, muito tranquila, nunca aparentou nada de estranho, nada de diferente".



