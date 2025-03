‘Ele estava sendo induzido a concordar com o que estava sendo dito’, diz advogado sobre Maicol

O advogado Fábio Costa, que representa a família de Vitória Regina, jovem encontrada morta em Cajamar (SP) no dia 5 de março, disse em entrevista que, pelas gravações divulgadas do momento da confissão de Maicol dos Santos, o suspeito foi induzido pelo interrogador a fazer a confissão do crime, da forma que foi feita. Fábio Costa aponta estranheza na falta de comunicação entre o delegado que conduzia o interrogatório, Fábio Lopes, e o suspeito. O advogado e a família de Vitória defendem que seja feita a reconstituição dos fatos para revelar se existem ou não mais envolvidos no crime.



