Elevador de carga despenca do 16º andar e mata trabalhadores de obra em São Paulo

Um elevador de carga despencou do 16º andar e matou três trabalhadores de uma obra em um condomínio no Butantã, bairro da zona sul de São Paulo. Além dos mortos, uma pessoa foi socorrida e levada ao hospital em estado grave. O acidente ocorreu no km 18 da rodovia Raposo Tavares. O Corpo de Bombeiros e o Samu já prestam atendimentos na ocorrência.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!