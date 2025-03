Em áudio, Maicol dos Santos diz a advogados que policiais ameaçaram incriminar sua família

Em áudio enviado ao seu advogado, Maicol dos Santos disse que os policiais teriam ameaçado envolver toda a sua família nas investigações e incriminar sua esposa e sua mãe. Segundo o suspeito, por este motivo ele ‘inventou uma história’ e confessou ter assassinado Vitória Regina, jovem de 17 anos encontrada morta em Cajamar (SP). Várias contradições entre a confissão do suspeito e os fatos apurados foram evidenciadas após o interrogatório, entre elas a forma como ele teria matado a jovem. Segundo ele, durante uma luta com ela dentro do seu carro ele teria conseguido esfaqueá-la. A polícia não trabalha mais com a tese de ele ter agido sozinho e apura a mãe do suspeito e um amigo dele, Daniel Vinicius. O interrogatório de Maicol foi gravado e os laudos periciais ainda não ficaram prontos.



