Em meio a gravidez de risco, mulher tem carro furtado durante consulta médica em Santo André (SP)
Imagens de câmeras de segurança ajudaram a identificar o veículo usado no apoio ao crime, e um suspeito foi preso
Regiane Silva Machado, de 32 anos, enfrenta uma gravidez de alto risco por conta de um deslocamento de placenta. Durante uma consulta no Hospital da Mulher, em Santo André, o carro dela e do marido, Ronaldo dos Santos, foi furtado. Imagens de câmeras de segurança ajudaram a identificar o veículo usado no apoio ao crime, e um suspeito foi preso. Ele confessou que o carro da família seria vendido pela internet. Agora, Regiane e Ronaldo buscam recuperar o veículo, que é essencial para as consultas médicas durante a gestação. Além da situação atual, o casal já enfrentava outras dificuldades: um acidente de moto e a perda da mãe de Ronaldo no início do ano.
