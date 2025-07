Empresária cai no golpe da falsa entrega e perde R$ 500 após motoboy cancelar corrida

Laís, dona de uma loja de roupas online em São Paulo , contratou um motoboy por aplicativo para entregar três sacolas de produtos a uma cliente. Dois homens retiraram as sacolas, mas cancelaram a entrega sem concluir a corrida, resultando em um prejuízo de quase R$ 500. O aplicativo bloqueou o motoqueiro e está em contato com Laís para resolver o problema. A empresária, que nunca havia enfrentado problemas em três anos de uso do serviço, registrou um boletim de ocorrência e busca ressarcimento.



