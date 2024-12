Empresária sofre necrose na perna após realizar procedimento estético na Grande São Paulo

A empresária Dariane Andrade, de 33 anos, ficou com graves sequelas depois de fazer um procedimento estético nas pernas, em uma clínica na Grande São Paulo. Ela sofreu com uma necrose, após realizar um tratamento conhecido como ‘plasma rico em plaquetas’, que usa o próprio sangue da paciente para rejuvenescer ou harmonizar alguma área do corpo. O procedimento foi feito por uma biomédica, uma profissão que não possui habilitação para realizar esse tipo de tratamento.