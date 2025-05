Empresário preso por matar idoso é condenado a pagar indenização à família da vítima

O empresário Thiago Gomes foi condenado pela Vara Cível a pagar 40 salários mínimos de indenização ao filho de Cesar Torresi, de 77 anos, morto após ser agredido por ele. O incidente ocorreu enquanto Cesar e o neto, de 11 anos, atravessavam uma avenida em Santos (SP). Após uma frenagem brusca do carro de Thiago, César se assustou e encostou no capô do veículo. O empresário saiu do carro e agrediu o idoso, que não resistiu aos ferimentos. Thiago está preso na penitenciária de Tremembé, aguardando julgamento em júri popular.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!