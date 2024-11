Enchente invade creche e causa desespero na Grande São Paulo

Pais, crianças e professores viveram momentos de desespero depois que a enchente invadiu uma creche em Osasco, na Grande São Paulo. Cerca de 200 alunos que estavam na unidade, com idades entre 4 meses e 3 anos, foram colocados em lugares alto para não terem contato com a água. Um força-tarefa foi necessária para resgatar as crianças. Pais, professores e até um motorista de ônibus parou para ajudar. Essa foi a primeira vez que uma enchente de grandes proporções atingiu a região.