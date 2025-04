Espanhol sequestrado em Mogi das Cruzes (SP) tem duas passagens na polícia por fraude

A polícia investiga o sequestro do empresário espanhol Rodrigo Pérez Aristizabal. Ele foi mantido em cativeiro por cinco dias em Mogi das Cruzes (SP). Rodrigo alegou que teve que transferir R$ 287 milhões em criptomoedas aos sequestradores. Ele conseguiu escapar ao dopar um dos criminosos. Ronaldo da Cruz Batista, ex-policial militar, é suspeito de operar o cativeiro. A polícia também investiga a possibilidade de um golpe, já que Aristizabal tem histórico de fraudes no Paraguai e no Equador. A complexa investigação busca esclarecer se o empresário é vítima ou cúmplice de um golpe elaborado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!