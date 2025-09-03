Esposa de empresário acusado de matar gari sabia que o marido tinha acesso às armas dela

A polícia investiga o empresário Renê da Silva Nogueira Júnior pelo assassinato do gari Aldemir de Sousa Fernandes após uma discussão no trânsito. As autoridades descobriram que Renê tinha fascínio por armas e acesso ao armamento pessoal e profissional da sua esposa, a delegada Ana Paula Balbino.



Imagens obtidas pela RECORD mostram Renê em diversas ocasiões manuseando diferentes tipos de armamentos. Em um vídeo registrado durante as comemorações de Ano Novo, ele aparece disparando com uma arma longa. A perícia também encontrou fotos dele em videoconferências ao lado de pistolas semelhantes àquela usada no crime contra Aldemir.



As investigações revelaram mensagens trocadas entre Renê e Ana Paula que indicam conhecimento mútuo sobre o porte das armas. Em um dos diálogos recuperados pela perícia, ela alerta o marido para esconder a arma antes de encontrá-lo com amigos. Ana Paula Balbino está sob investigação devido às evidências que sugerem seu conhecimento sobre as atividades ilegais do esposo com suas pistolas. Ela negou ter emprestado ou presenciado o uso das mesmas por parte dele em depoimento à corregedoria.



