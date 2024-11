Esquadrão antibombas isola shopping no DF após bolsa suspeita ser encontrada

O esquadrão antibombas foi acionado depois que uma ameaça de bomba foi reportada em um shopping de Águas Claras, no Distrito Federal, nesta segunda (18). A bolsa abandonada foi identificada por um segurança do local. O objeto foi retirado por agentes do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), que ainda vão fazer uma análise para determinar o conteúdo da bolsa.