‘Essa reconstituição vai mostrar que ele não agiu sozinho’, diz pai de Vitória Regina sobre Maicol

A reconstituição do assassinato de Vitória Regina acontece nesta quinta-feira (24). A família da vítima está presente na reconstituição e ressalta a importância da prática para comprovar que Maicol dos Santos, suspeito preso pelo crime, não agiu sozinho. Maicol assumiu a autoria do crime, porém, sua confissão conta com inconsistências. Uma delas é a alegação de que ele agiu sozinho. A reconstituição vai ajudar a Justiça a entender também se Vitória foi mesmo morta dentro do carro, como alegou Maicol, e como o corpo foi desovado.



