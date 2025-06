Estudante de psicologia é presa acusada de planejar assassinato do pai

Amanda Chagas Botrel, estudante de psicologia de 19 anos, foi presa acusada de planejar o assassinato do pai. Ayres Botrel, caminhoneiro de 60 anos, foi morto a tiros dentro de casa enquanto dormia, na cidade de Cabo de Santo Agostinho (PE). Dentro do carro de Amanda, foi encontrado um extrato da conta bancária do próprio pai, retirado logo após a sua morte. Na segunda vez em que foi chamada para prestar depoimento à polícia, acabou confessando o crime. Amanda passou dois meses planejando o assassinato e queria acelerar o processo para receber a herança do pai. A estudante foi presa e vai responder por homicídio qualificado.



