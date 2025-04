Estudante de turismo desaparece em estação de metrô após sair da casa do namorado

A família de Bruna Oliveira da Silva, de 28 anos, está desesperada por informações sobre seu paradeiro. A estudante de turismo desapareceu após passar o fim de semana com o namorado em Itaquera, zona leste de São Paulo. No último domingo (13), Bruna pediu um PIX para a mãe para retornar para casa, mas não pegou o carro por aplicativo. Ela foi vista pela última vez no metrô Itaquera e, desde então, ninguém teve mais notícias dela.



